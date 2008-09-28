Украинский чемпион Олимпиады-2008 взял серебро Кубка мира (фото)
19:05, 28 сентября 2008Спорт
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Рубан уступил два очка
|Виктор Рубан (крайний слева) - среди призеров Кубка мира 2008
Олимпийский чемпион Виктор Рубан занял второе место по итогам розыгрыша Кубка мира по стрельбе из лука, сообщает Сегодня.
В полуфинале Виктор снова на одно очко обыграл своего соперника по решающему поединку Пекина-2008 корейца Кюн-Мо Парка - 109:108. В финале нашего соотечественника опять-таки ждал кореец - Дон Хюн Им. На сей раз Виктор проиграл - 110:112.
Фото с сайта FITA
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