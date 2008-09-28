Шева ждет не дождется миланского дерби

Андрей Шевченко с нетерпением ожидает очередного миланского дерби, а Роналдиньо ждет не дождется своего первого матча против столь принципиального соперника.

Украинец забил 14 голов в 15-ти миланских дерби, включая полуфинал Лиги Чемпионов 2005-го года.

“Я счастлив снова окунуться в атмосферу дерби,” поведал Шевченко телеканалу Sky Italia .

“Выйду ли я на поле? Это надо спрашивать у тренера. Я всего лишь наслаждаюсь теплым приемом болельщиком, которые всегда мотивируют меня и дарят уверенность в себе.”

И если Шевченко не новичок в дерби и даже получил на этой неделе награду за 300-й матч в футболке Милана, то для Роналдиньо это совершенно новый опыт.

“У меня все еще длится адаптационный период, я приспосабливаюсь к итальянскому футболу, ведь я провел столько лет в Испании. Думаю, совсем скоро мне уже будет легче,” заявил бразилец. “Болельщики отлично меня приняли и я очень рад быть здесь. Очень хочу наконец забить - мой первый гол в футболке Милана будет посвящен болельщикам.

“Они поддерживают меня, когда я играю, и даже когда просто видят меня на улице. Я все время чувствую, что они со мной.”

Football.ua