Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги
00:03, 28 сентября 2008Спорт
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Арсенал не выдержал лидерства
Завершились сегодняшние матчи 6-го тура английской Премьер-лиги
Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Фернандо Торрес 59, 62)
Астон Вилла - Сандерленд 2:1 (Эшли Янг 17, Карью 33 - Сиссе 10)
МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руни 77)
Миддлсбро - Вест Бромвич 0:1 (Олссон 53)
Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Оуэн 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41)
Сток Сити - Челси 0:2 (Босингва 36, Анелька 77)
Фулхэм - Вест Хэм 1:2 (Мерфи 59 пен. - Коул 43, Этерингтон 45)
Арсенал - Халл Сити 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованни 62, Кузен 66)
Завтра состоятся матчи Портсмут - Тоттенхэм и Уиган - Манчестер Сити.
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