Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги

00:03, 28 сентября 2008
Спорт
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Арсенал не выдержал лидерства

Завершились сегодняшние матчи 6-го тура английской Премьер-лиги

Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Фернандо Торрес 59, 62)

Астон Вилла - Сандерленд 2:1 (Эшли Янг 17, Карью 33 - Сиссе 10)

МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руни 77) 

Миддлсбро - Вест Бромвич 0:1 (Олссон 53)

Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Оуэн 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41) 

Сток Сити - Челси 0:2 (Босингва 36, Анелька 77)

Фулхэм - Вест Хэм 1:2 (Мерфи 59 пен. - Коул 43, Этерингтон 45)

Арсенал - Халл Сити 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованни 62, Кузен 66)

Завтра состоятся матчи Портсмут - Тоттенхэм и Уиган - Манчестер Сити.

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