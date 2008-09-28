Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал не выдержал лидерства

Завершились сегодняшние матчи 6-го тура английской Премьер-лиги Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Фернандо Торрес 59, 62) Астон Вилла - Сандерленд 2:1 (Эшли Янг 17, Карью 33 - Сиссе 10) МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60, пен., Руни 77) Миддлсбро - Вест Бромвич 0:1 (Олссон 53) Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Оуэн 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41) Сток Сити - Челси 0:2 (Босингва 36, Анелька 77) Фулхэм - Вест Хэм 1:2 (Мерфи 59 пен. - Коул 43, Этерингтон 45) Арсенал - Халл Сити 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованни 62, Кузен 66) Завтра состоятся матчи Портсмут - Тоттенхэм и Уиган - Манчестер Сити.

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