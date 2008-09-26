Тимошенко ввела в состав Оргкомитета Евро-2012 Николая Томенко

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО по решению премьер-министра Украины, председателя Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Юлии ТИМОШЕНКО введен в состав Оргкомитета на должность заместителя председателя.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

Таким образом, на сегодня Оргкомитет насчитывает 6 заместителей: Иван ВАСЮНИК (вице-премьер-министр Украины, первый заместитель председателя Оргкомитета), Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта, заместитель председателя Оргкомитета), Станислав СТАШЕВСКИЙ (советник премьер-министра Украины, заместитель председателя Оргкомитета), Григорий СУРКИС (президент Федерации футбола Украины, заместитель председателя Оргкомитета (по согласию), Н.ТОМЕНКО (заместитель председателя Верховной Рады Украины, заместитель председателя Оргкомитета), Евгений ЧЕРВОНЕНКО (председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, заместитель председателя Оргкомитета).