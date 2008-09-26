Исполком УЕФА выдвинул Украине и Польше пять условий

Исполком УЕФА сегодня подтвердил намерения провести финал чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине и Польше, но выдвинул странам пять требований, соблюдение которых является обязательным для его проведения.

Об этом говорится в заявлении УЕФА, обнародованном на сайте uefa.com.

Во-первых, обе страны должны продолжать прилагать необходимые усилия, поскольку любое промедление может поставить под сомнение проведение турнира в этих странах.

Во-вторых, УЕФА решит, сколько стадионов (а следовательно и городов) и какие именно, будут принимать матчи турнира. Минимум их может быть шесть, максимум - восемь, учитывая, что контракты были подписаны с восьмью стадионами, городами и аэропортами.

В-третьих, количество стадионов (городов) не обязательно будет равным в двух странах.

Завершение работ на стадионах в Киеве и Варшаве остается основополагающим элементом всего проекта, что является четвертым условием.

Кроме того, правительства обеих стран должны поддерживать свои национальные ассоциации и выполнять обязательства, данные УЕФА, особенно касающиеся проживания болельщиков, участников Евро-2012 и транспортной инфраструктуры.