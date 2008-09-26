Кубок УЕФА переименовали в Лигу Европы УЕФА
Платини думает, что это пойдет на пользу
Исполком Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сегодняшнем заседании во французском городе Бордо принял решение об изменении названия Кубка УЕФА, который с сезона 2009/10 будет называться Лига Европы УЕФА, сообщается на сайте uefa.com.
На групповой стадии в соревнованиях будут принимать участие 48 команд, причем клубы с каждым из соперников будут встречаться не один раз, как сейчас, а дважды: дома и на выезде.
Турнир также получит новый логотип и визуальное оформление.
По убеждению президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, эти изменения пойдут на пользу турниру, а новый формат повысит интерес к соревнованиям и придаст импульс для Лиги УЕФА.
Решение об изменении формата соревнований было принято в декабре в 2007 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА. Сегодня это решение было официально утверждено.