Кубок УЕФА переименовали в Лигу Европы УЕФА

Исполком Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сегодняшнем заседании во французском городе Бордо принял решение об изменении названия Кубка УЕФА, который с сезона 2009/10 будет называться Лига Европы УЕФА, сообщается на сайте uefa.com.

На групповой стадии в соревнованиях будут принимать участие 48 команд, причем клубы с каждым из соперников будут встречаться не один раз, как сейчас, а дважды: дома и на выезде.

Турнир также получит новый логотип и визуальное оформление.

По убеждению президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, эти изменения пойдут на пользу турниру, а новый формат повысит интерес к соревнованиям и придаст импульс для Лиги УЕФА.

Решение об изменении формата соревнований было принято в декабре в 2007 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА. Сегодня это решение было официально утверждено.