Суркис сообщит о решении УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС сегодня, 26 сентября, проведет пресс-конференцию, во время которой сообщит о результатах заседания Исполнительного комитета УЕФА по оценке подготовки Украины и Польши к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, ожидается, что участие в пресс-конференции также примет вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК

Пресс-конференция начнется в 19.00 в Доме футбола (пер. Лабораторный, 7-а).

Телефон для справок: 521-05-33.

Как сообщал УНИАН, вчера, 25 сентября, во французском городе Бордо началось двухдневное заседание исполкома УЕФА, на котором будет принято окончательное решение по поводу того, в состоянии ли Украина и Польша провести финал чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

На очередном собрании оперативного органа руководства континентальным футболом интересы Украины представляет президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС.