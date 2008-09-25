"ПриватБанк" продает билеты на футбол через банкоматы
Пока технология несовершенна, но...
"ПриватБанк" реализовал технологию продажи билетов на футбол через свои банкоматы. Об этом на корпоративном блоге сообщает председатель правления КБ «ПриватБанк» Александр ДУБИЛЕТ.
По его информации, перед открытием нового стадиона в Днепропетровске этой услугой воспользовалось 1,5 тыс. человек.
«Отмечу, что пока технология несовершенна. В банкоматах можно было купить билеты лишь двух ценовых категорий. Но совсем скоро – уже через несколько месяцев – появится возможность выбирать места по всему стадиону», - говорит А.ДУБИЛЕТ.
Предправления отмечает, что если сейчас билеты, которые выдает банкомат, нужно менять в кассах стадиона на обычные билеты, то скоро банкомат будет печатать на чеках штрих-код, по которому сразу можно будет войти на стадион.
«Сейчас новую технологию применяем в Днепропетровске. Но очень скоро мы предложим применить ее и другим футбольным клубам, обязательно запустим продажу билетов и в Приват24», - говорит А.ДУБИЛЕТ.