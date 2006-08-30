Виталий Кличко назвал условие, при котором он вернется на ринг

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Виталий КЛИЧКО не исключает своего возвращения на ринг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский боксер заявил во время своего пребывания в Харькове.

В то же время В.КЛИЧКО отметил, что его возвращение может состояться только в том случае, если другой не побежденный чемпион - Леннокс ЛЬЮИС – изъявит желание еще посоревноваться на ринге.

“Если Леннокс ЛЬЮИС вернется, я обязательно проведу этот поединок”, - сказал В.КЛИЧКО.

“Я завершил спорт, я с огромным удовольствием дарил бы прекрасные эмоции, прекрасные зрелищные поединки, но, к величайшему сожалению, в последнее время вынужден был больше бороться с травмами, которые начали преследовать меня, чем с соперниками в ринге. Это было основной причиной завершения моей спортивной карьеры”, - еще раз объяснил В.КЛИЧКО свое решение покинуть большой спорт.

В то же время боксер отметил, что находится в хорошей спортивной форме. “Я в форме, - сказал он. - Два-три раза в неделю я нахожусь в спортивном зале. Из формы не выхожу”.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2004 года британец Л.ЛЬЮИС сохранил титул чемпиона мира среди тяжелоатлетов по версии Всемирного боксерского совета, победив украинца Виталия КЛИЧКО. Рефери остановил бой после шестого раунда из-за того, что у В.КЛИЧКО была сильно рассечена левая бровь (украинец пропустил сильный удар в третьем раунде). Таким образом, судья зафиксировал победу Л.ЛЬЮИСА техническим нокаутом, что вызывало недовольство В.КЛИЧКО и зрителей, которые собрались на арене "Степлс Сентер". По мнению большинства экспертов, В.КЛИЧКО в этом бою выглядел объективно сильнее и лидировал по количеству очков, поэтому, решение судьи фактически спасло чемпиона мира от поражения.

После поединка Л.ЛЬЮИС заявил, что готов дать украинцу реванш, если ответный поединок будет хорошо профинансирован.

Однако матч-реванш так и не состоялся. 6 февраля 2004 года Л.ЛЬЮИС на пресс-конференции в Лондоне объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Он стал первым боксером-тяжелоатлетом за последние почти 50 лет, который оставил карьеру в ранге действующего чемпиона мира. "Сегодня особый день в моей жизни, – заявил 38-летний Л.ЛЬЮИС. – Я хочу объявить, что бой 21 июня 2003 года был последним в моей профессиональной карьере".

Потом Виталий КЛИЧКО завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в бою с южноафриканцем Корри САНДЕРСОМ.

В ноябре 2005 года Виталий КЛИЧКО из-за травмы принял решение завершить спортивную карьеру.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Харькове Виталий КЛИЧКО принял участие в открытии детской спортивной площадки в рамках презентации социального проекта “Зови друзей – играем вместе!”, который реализует в Украине благотворительная организация “Фонд братьев КЛИЧКО”.

Общаясь с журналистами, Виталий сообщил, что уже на этой неделе может стать известно имя официального соперника Владимира КЛИЧКО, который 11 ноября проведет бой за сохранение титула чемпиона мира. Старший брат выразил уверенность, что Владимир станет абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе.