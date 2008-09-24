Определились соперники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Сегодня, 24 сентября, состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Датагрупп - Кубка Украины сезона-2008/09.

Об этом сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины.

Представители клубов, которые продолжают борьбу за почетный трофей, по очереди, в соответствии с местом команд в рейтинге, тянули жребий для определения номера в сформированной заблаговременно сетке, которая выглядела следующим образом: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16. То есть, команда, которая вытянула шарик с номером «один», должна была получить соперника, которому досталась бы "двойка".

Следовательно, процедура жеребьевки определила следующие пары:

«Динамо» (Киев) - «Заря» (Луганск)

«Закарпатье» (Ужгород, Д1) - «Шахтер» (Донецк)

«Металлист» (Харьков) - «Арсенал» (Киев)

«Оболонь» (Киев, Д1) - «Ворскла» (Полтава)

«Феникс-Ильичевец» (Калинино, Д1) «Таврия» (Симферополь) ПФК «Александрия» (Д1) «Днепр» (Днепропетровск)

«Сталь» (Алчевск, Д1) - ФК «Львов»

ФК «Харьков» - «Металлург» (Донецк)

Матчи состоятся 29 октября на полях команд, которые указаны первыми.