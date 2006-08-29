Виталий Кличко: в СССР были мощные оригинальные школы бокса

Виталий КЛИЧКО уверен, что его младший брат Владимир станет абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе. Об этом непобежденный чемпион сказал, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, сможет ли Владимир КЛИЧКО “объединить все пояса”.

“Я вполне уверен, и это не громкие слова, что Владимир один из самых сильных боксеров, и если он сможет реализовать свой потенциал, он станет абсолютным чемпионом мира”, - сказал Виталий КЛИЧКО. По словам старшего брата, “сегодня эксперты считают Владимира самым сильным из действующих чемпионов”.

Главными козырями Владимира КЛИЧКО в будущих поединках с потенциальными соперниками на ринге Виталий назвал “скорость, силу удара, подвижность”, а самым главным – “силу духа”.

Виталий напомнил, что Владимир выйдет защищать титул чемпиона мира по своей версии 11 ноября.

Говоря о тенденциях современного ринга, Виталий отметил, что “сегодня бокс совсем другой, чем бокс 10-15 лет назад”. По его словам, бокс стал намного более динамичным, более скоростным: “Доминируют физические качества, скоростные качества”. Но, отметил чемпион, на первое место в современном боксе сегодня вышли “тактика, стратегия”.

Анализируя успехи четырех боксеров-профессионалов из Украины, России, Беларуси и Казахстана, которые сегодня стали чемпионами мира в сверхтяжелой категории, Виталий КЛИЧКО отметил, что это произошло благодаря тому, что в странах бывшего СССР существовали мощные оригинальные школы бокса, был заложен крепкий фундамент, и это принесло свои плоды.

На вопрос, что следует делать, чтобы профессиональный бокс в Украине остался на том уровне, на который его подняли братья КЛИЧКО, Виталий ответил, что “следует делать спорт модным, следует способствовать массовому спортивному движению”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове Виталий КЛИЧКО принял участие в открытии детской спортивной площадки в рамках презентации социального проекта “Зови друзей – играем вместе!” благотворительной организации “Фонд братьев КЛИЧКО”.