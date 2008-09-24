Чемпион Паралимпийских игр получил новую квартиру в Полтаве

Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Пекине Дмитрий ВИНОГРАДЕЦ получил ключи от новой квартиры от властей Полтавской области.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Полтавской ОГА Евгений ЛОПУШИНСКИЙ, состоялось чествование Д.ВИНОГРАДЦА.

«Дмитрий ВИНОГРАДЕЦ – единственный спортсмен области, который в составе национальной команды Украины выступал на Паралимпиаде в Пекине", - отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что плавец завоевал 4 олимпийских награды – две золотых, серебряную и бронзовую.

Глава Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ в поздравительной речи заверил, что власть будет "прилагать все усилия, чтобы полтавские спортсмены достигали наивысших результатов на самих престижных спортивных соревнованиях".

Вместе с председателем областного совета Александром УДОВИЧЕНКО губернатор вручил Д.ВИНОГРАДЦУ ордер на новую квартиру в Полтаве и денежные премии.

Вознаграждение также получила тренер спортсмена Галина БОЙКО.