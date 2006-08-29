Календарь чемпионата Формулы-1

Международная федерация автоспорта опубликовала официальный календарь гонок Формулы-1 на 2007 год. В чемпионат добавили Гран-при Бельгии, однако Гран-при Европы и гонка в Сан-Марино в 2007 году не состоятся.

Как и несколько лет назад, открытие сезона пройдет в Австралии:

18 марта Австралия

08 апреля Малайзия

15 апреля Бахрейн

13 мая Испания

27 мая Монако

10 июня Канада

17 июня США

01 июля Франция

08 июля Великобритания

22 июля Германия

05 августа Венгрия

26 августа Турция

09 сентября Италия

16 сентября Бельгия

30 сентября Китай

07 октября Япония

21 октября Бразилия

Ожидается, что со следующего года Гран-при Германии будет попеременно проходить на Хоккенхайме и Нюрбургринге. Не исключено, что Гран-при Сан-Марино в будущем вернется в чемпионат между Бахрейном и Испанией.

Автолента.ру