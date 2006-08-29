Пан Качиньский поддержит евроинтеграцию Украины лично

Председатель Совета Министров Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ в ноябре посетит с официальным визитом Украину.

Об этом он сообщил сегодня во время встречи с министром иностранных дел Украины Борисом ТАРАСЮКОМ, который находится с рабочим визитом в Польше.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА, собеседники обсудили вопрос дальнейшего развития экономического сотрудничества, трансграничного и регионального сотрудничества между Украиной и Польшей, а также перспективы интенсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами и активизации инвестиционной деятельности.

Кроме того, Б.ТАРАСЮК передал приветствие премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА главе польского правительства и сообщил о решении украинского премьера принять участие в экономическом форуме в г. Криница (состоится 6-9 сентября – УНИАН), а также провести в рамках этого мероприятия двустороннюю встречу на уровне глав правительств Украины и Польши.

В свою очередь Я.КАЧИНСКИЙ подтвердил готовность Республики Польша и в дальнейшем поддерживать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.