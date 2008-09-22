Срна не знает, как смотреть в глаза Ахметову

Игрок донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал игру с киевским Арсеналом и ее неутешительный для горняков результат, напомним, что игра в Киеве завершилась безголевой ничьей 0:0.

Дарио Срна: «У нас большая проблема. В сегодняшней ситуации нет одного или нескольких ответственных за случившееся. Виновата вся команда, все игроки вместе с тренером. Я уже устал извиняться перед болельщиками… Самое подходящее сегодня слово: «Стыдно!» Не представляю, как мы сможем посмотреть в глаза президенту клуба. Он так за нас переживает, дает нам все, у нас отличные условия… А в результате мы не можем выиграть. Ужасно. Сегодня мы достойны самой суровой критики. Стыдно, стыдно, стыдно…»

Пресс-служба ФК Шахтер