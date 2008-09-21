Сегодня в Киеве состоится показательный заезд «Формулы-1»

20 – 21 сентября в Киеве при содействии столичной власти состоится показательное выступление c участием болидов «Формулы-1».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, программа предусматривает: выставку автомобилей; показательный заезд «Формула-1»; городок с пит-стопом и конюшней «Формулы-1»; детскую площадку; фотосессию для украинских СМИ и интервью тест-пилотов.

Сегодня за руль болида R27 сядут тест-пилоты Роман ГРОЖАН и Сакон ЯМАМОТО.

В рамках акции 21 сентября в 11.30 в здании мэрии состоится пресс-конференция представителей столичной власти, организаторов акции и тест-пилотов «Формулы-1»

На протяжении последних пяти лет более 2 млн. зрителей во всем мире получили возможность принять участие в уникальном спортивном зрелище. Этим летом такая акция состоялась в Йоханнесбурге и Роттердаме.