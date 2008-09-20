Завершились матчи 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

19:54, 20 сентября 2008
Спорт
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Кто выше в таблице - тот и выигрывает

Завершились сегодняшние три матча 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

ФК Харьков - Заря 2:3 (Гунчак 83, 90 пен. - Джихани 8, Жуниор 27, Цимакуридзе 88, пен)

Кривбасс - Таврия 1:1 (Бюлюкбаши 50, пен - Ковпак 72)

Металлург Д - ФК Львов 2:0 (Кингсли 68, Тимченко 84).

Напомним, что вчера состоялась встреча:

Металлург З - Ильичевец 2:0 (Годин 13, Силюк 52, пен), -

...а завтра предстоят матчи:  Черноморец - Динамо, Ворскла - Днепр, Карпаты - Металлист, Арсенал - Шахтер

 

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