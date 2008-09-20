Завершились матчи 8-го тура Чемпионата Украины по футболу

Кто выше в таблице - тот и выигрывает

Завершились сегодняшние три матча 8-го тура Чемпионата Украины по футболу ФК Харьков - Заря 2:3 (Гунчак 83, 90 пен. - Джихани 8, Жуниор 27, Цимакуридзе 88, пен) Кривбасс - Таврия 1:1 (Бюлюкбаши 50, пен - Ковпак 72) Металлург Д - ФК Львов 2:0 (Кингсли 68, Тимченко 84). Напомним, что вчера состоялась встреча: Металлург З - Ильичевец 2:0 (Годин 13, Силюк 52, пен), - ...а завтра предстоят матчи: Черноморец - Динамо, Ворскла - Днепр, Карпаты - Металлист, Арсенал - Шахтер

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