Завершились матчи 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:54, 20 сентября 2008Спорт
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Кто выше в таблице - тот и выигрывает
Завершились сегодняшние три матча 8-го тура Чемпионата Украины по футболу
ФК Харьков - Заря 2:3 (Гунчак 83, 90 пен. - Джихани 8, Жуниор 27, Цимакуридзе 88, пен)
Кривбасс - Таврия 1:1 (Бюлюкбаши 50, пен - Ковпак 72)
Металлург Д - ФК Львов 2:0 (Кингсли 68, Тимченко 84).
Напомним, что вчера состоялась встреча:
Металлург З - Ильичевец 2:0 (Годин 13, Силюк 52, пен), -
...а завтра предстоят матчи: Черноморец - Динамо, Ворскла - Днепр, Карпаты - Металлист, Арсенал - Шахтер
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