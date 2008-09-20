Футбольному арбитру разбили голову камнем (добавлены фото)

Боливийский футбольный судья Хорхе Кальдерон получил тяжелую травму головы во время матча между чилийским клубом "Универсидад Католика" и "Олимпии" из Парагвая. Брошенный с трибуны камень попал в голову ассистенту главного арбитра Кальдерону. Работники стадиона унесли рефери с поля, а матч был прерван.

Беспорядки на трибунах начались на 85-й минуте игры при счете 2:2. Матч проходил в рамках первого раунда Панамериканского Кубка, причем в первой встрече этих команд "Универсидад" одержал крупную победу со счетом 4:0 и в итоге вышел во второй круг турнира.

Полиции пока не удалось задержать человека, попавшего камнем в голову Кальдерона. Информации о состоянии здоровья бокового арбитра нет.

Лента.ру