Футбольному арбитру разбили голову камнем (добавлены фото)
11:50, 20 сентября 2008Спорт
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До конца игры было несколько минут
Боливийский футбольный судья Хорхе Кальдерон получил тяжелую травму головы во время матча между чилийским клубом "Универсидад Католика" и "Олимпии" из Парагвая. Брошенный с трибуны камень попал в голову ассистенту главного арбитра Кальдерону. Работники стадиона унесли рефери с поля, а матч был прерван.
Беспорядки на трибунах начались на 85-й минуте игры при счете 2:2. Матч проходил в рамках первого раунда Панамериканского Кубка, причем в первой встрече этих команд "Универсидад" одержал крупную победу со счетом 4:0 и в итоге вышел во второй круг турнира.
Полиции пока не удалось задержать человека, попавшего камнем в голову Кальдерона. Информации о состоянии здоровья бокового арбитра нет.
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