Голы в матче Лиги чемпионов Динамо – Арсенал (видео)

Как сообщал УНИАН , вчера киевское Динамо на последних минутах упустило победу в матче ЛЧ против лондонского Арсенала.

Нападающий "канониров" Эммануэль Адебайор после матча в Киеве сказал следующее: "Да, можно так сказать, игра была трудной, хотя мы упустили много моментов. Но сейчас мы счастливы получить одно очко, потому что могли и проиграть".