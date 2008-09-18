Голы в матче Лиги чемпионов Динамо – Арсенал (видео)

12:30, 18 сентября 2008
Спорт
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Адебайор: могли и проиграть

Как сообщал УНИАН , вчера киевское Динамо на последних минутах упустило победу в матче ЛЧ против лондонского Арсенала.

Нападающий "канониров" Эммануэль Адебайор после матча в Киеве сказал следующее: "Да, можно так сказать, игра была трудной, хотя мы упустили много моментов. Но сейчас мы счастливы получить одно очко, потому что могли и проиграть".

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