Динамо и Арсенал сыграли на равных
Хорошо в обороне и центре
Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе G:
Динамо - Арсенал 1:1 (Бангура 64 пен. - Галлас 88).
Достойная игра двух команд, верных игровой дисциплине, с хорошим индивидуальным мастерством и множеством тактических заготовок.
Арсенал приехал забить хотя бы один гол и не перетрудиться. Динамо вышло поймать его на этом и тоже забить хотя бы один гол. Счет - смотри на табло.
Стороны красиво и качественно играли в центре, держали мяч, осторожно прессинговали, не спешили расстаться с мячом, финтили, шли в борьбу, много перепасовывались (и вполне по делу), вели позиционные наступления вокруг штрафной.
Ошибки в атаке не позволили забить больше - ни Арсеналу, ни Динамо. Ошибок в обороне - тоже, пожалуй было поровну. Итого 1:1.