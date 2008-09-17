Разрешилась проблема с трансляцией матчей Динамо в Лиге чемпионов

Наконец-то разрешилась проблема с показом еврокубковых матчей киевского Динамо.

Ранее в прессе появилась информация о том, что права на показ матчей динамовцев выкуплены Первым "Национальным", но чуть позже этот слух был опровергнут. Наконец, за девять часов до начала первого матча киевлян в групповой стадии Лиги чемпионов этого сезона, сей вопрос снят - матч Динамо - Арсенал, как и остальные матчи Динамо в ЛЧ, покажет телеканал ТЕТ, сообщает Football.ua.