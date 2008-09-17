Паралимпиада завершилась: у Украины 74 медали

В среду официально закончились соревнования на Паралимпийских играх в Пекине. Последнюю медаль для украинской сборной выиграл Сергей Шенкевич в фехтовании на сабле, который в матче за бронзу со счетом 12:8 победил француза Марка-Андре Кратера.

Напомним, ранее Шенкевич уже получил бронзу в фехтовании на шпагах.

В официальном медальном зачете сборная Украины с 74 (24 золотых-18 серебряных-32 бронзовых) наградами заняла четвертую ступеньку. Первое место у команды Китая - 211 (89-70-52). Вторая позиция у Великобритании - 102 медали (42-29-31) и третья - команда США - 99 (36-35-28).

Чемпион