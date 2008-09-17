Названа дата поединка Кличко - Поветкин

10:15, 17 сентября 2008
Спорт
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K2 Promitions выиграла конкурс заявок

Чемпион мира в версиях IBF и WBO в сверхтяжелом весе Владимир Кличко проведет поединок против обязательного претендента на титул IBF россиянина Александра Поветкина 13 декабря в Германии. Бой будет транслировать крупнейший американский телеканал HBO, сообщает сайт Boxingscene.com. 

Напомним, что накануне промоутерская компания братьев Кличко K2 Promitions выиграла конкурс заявок на право проведения этого боя.

Чемпион

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