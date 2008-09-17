Луческу: мы были сильнее

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в матче против швейцарского "Базеля":

"Мы ожидали, что сегодня нас ждет серьезное давление. Так и получилось. Было давление и игровое, и публики — на стадионе царила хорошая футбольная атмосфера. И приятно, что в этой обстановке нам удалось контролировать игру. Вы видели, что в первом тайме «Базель» практически ничего не создал. Сильной стороной нашего сегодняшнего противника является розыгрыш стандартных положений. Но мы об этом знали и не позволили «Базелю» использовать эти моменты. Думаю, что «Шахтер» заслужил победу...

К сожалению, во втором тайме мы допустили несколько оплошностей, это притом, что сами должны были забить еще два-три раза. Порой наши игроки были не достаточно внимательны при вводе мяча из аута, а мы предупреждали ребят об этом… Но если в целом, то победа заслуженная, мы выступили лучше, чем наши соперники. Игра подтвердила то, о чем говорилось накануне. Возможно, «Базель» был сильней по своей физической мощи, а мы были сильнее в техническом и тактическом плане.

Тренер признался, что пропущенный гол его огорчил:

"Да, я расстроен, получилось примерно так же, как у нас случается в чемпионате Украины. Мы имели полное преимущество, но в конце матча из-за какой-то несобранности пропустили мяч. Думаю, что тут дело в неграмотных действиях. Шевчук в последние минуты не должен был идти в атаку… В результате ему не хватило мощи, чтобы перекрыть зону, откуда нам забивали гол. К тому же, я не доволен тем, как мы реализовывали наши контратаки. Из них надо было выжать намного больше. А в целом хочу поблагодарить команду, которая сыграла очень хорошо".

Официальный сайт ФК "Шахтер"