Шахтер победил

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в группе C:

Базель - Шахтер 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандиньо 25, Жадсон 45+1).

Хотя Шахтер уверенно контролировал игру, но до голевых моментов доходил сравнительно редко при таком преимуществе на поле да и в целом в классе (18 ударов по воротам, из которых 9 мимо, 8 в створ и 1 блокирован; у Базеля, соответственно, 12-6-5-1), а также не доводил моменты до реализации.

Оба гола классно забиты из стандартных положений. Два дальних штрафных, пробитых - первый с 36 метров (!) сильно и точно, второй с элементом курьеза: вратарь растерялся, кого держать, и навес в борьбу с отскоком об землю влетел в ворота.