Паралимпиада: еще 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы

За 10-й день Паралимпийских игр спортсмены, представляющие Украину, завоевали еще 4 медали (1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовых) и находятся на четвертой строке неофициального медального зачета.

*** Легкоатлетка Оксана Ботурчук добилась серебряной награды в беге на дистанцию 200 м (Т12). Время Оксаны - 25.03, что всего на 0,19 секунды больше чем у победительницы Ассии Эль`Ханноуни из Франции. Третьей стала представительница Анголы Эвелина Александре со временем 25.48.

*** Сборная Украины по футболу стала победителем Паралимпийских игр. В финале украинцы со счетом 2:1 переиграли команду России. У сине-желтых дубль на счету Владимира Антонюка (69 и 71 минуты).

Украинцы победный матч провели в таком составе: Констянтин Симашко, Виталий Трушев, Сергей Вакуленко, Тарас Дутко, Анатолий Шевчик (Денис Пономарев 77) Александр Девлиш (Иван Шкварло 49), Владимир Антонюк.

Бронзовые медали выиграла сборная Ирана, которая со счетом 4:0 разгромила Бразилию.

*** 72-ю медали для Украины во вторник выиграл Александр Иванюхин. Александр стал бронзовым призером в беге на 400 метров. Результат украинца - 50.82 секунды.

*** Василий Лищинский во вторник выиграл бронзовую медаль. В толкании ядра Лищинский набрал 984 очка. Эта медаль для Украины стала 73-й в Пекине.

Всего у сборной 73 медали: 24 золотых, 18 серебряных и 31 бронзовая.

По материалам сайта Чемпион