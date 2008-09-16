В Киеве - звёзды Red Bull X-fighters

16 сентября в Киеве, в рамках демонстрационного тура Red Bull X-fighters, будут находиться звезды фристайл-мотокросса, участники мирового чемпионата Red Bull X-fighters. Состоятся показательные выступления. Участники: Джимми Вербург (Бельгия) - член судейской коллегии Red Bull X-Fighters; Ник де Вит (ЮАР); Ник Франклин (Новая Зеландия); Крис Бирч (Англия); Жиль Дежонг (Бельгия); Берн Ван ден Брок (Бельгия); Ив Байкленд (Бельгия). (ВДНХ,просп. Глушкова, 1). Телефоны: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter