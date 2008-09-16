В Киеве - звёзды Red Bull X-fighters
18:52, 16 сентября 2008Спорт
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16 сентября в Киеве, в рамках демонстрационного тура Red Bull X-fighters, будут находиться звезды фристайл-мотокросса, участники мирового чемпионата Red Bull X-fighters.
Состоятся показательные выступления.
Участники: Джимми Вербург (Бельгия) - член судейской коллегии Red Bull X-Fighters; Ник де Вит (ЮАР); Ник Франклин (Новая Зеландия); Крис Бирч (Англия); Жиль Дежонг (Бельгия); Берн Ван ден Брок (Бельгия); Ив Байкленд (Бельгия).
(ВДНХ,просп. Глушкова, 1).
Телефоны: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.
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