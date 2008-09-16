Луческу предвидит очень большое давление на «Шахтер»

Во-первых, обе команды должны быть счастливы оттого, что попали в группу Лиги чемпионов. Во-вторых, это соревнование с большой надеждой ждут все любители футбола. Это также касается меня и наших игроков. Перед стартом игр хочу отметить, что у нас очень ровная группа. Есть один фаворит — «Барселона» — и остальные команды: «Базель», «Спортинг» и «Шахтер». Любая из этой тройки команд может претендовать на второе место в группе.

Мы готовились к этому дебюту в Лиге чемпионов основательно. Знаем, что играем с командой, которая имеет большое преимущество в чемпионате Швейцарии. Знаем «Базель» и уровень игроков этого клуба. Практически каждый раз, когда находимся на сборах, играем с этой командой контрольные игры. Также нам известно, что завтра будут болельщики, которые всегда оказывают приличное давление на игру, в особенности на игру соперника, а также на своих футболистов и судью.

Не хотелось бы долго говорить о сопернике, лучше скажу о своей команде. Все игроки здоровы и готовятся к дуэли. Постараемся подобрать такой состав, чтобы на поле вышли самые подготовленные футболисты. Результат игры будет зависть от того, чьи лучшие качества возьмут верх. Либо сильная физическая подготовка «Базеля», либо высокая техничная оснащенность «Шахтера».

Определенную роль имеет фактор своего поля, особенно в начале соревнований. Мы ожидаем и готовимся к очень большому давлению со стороны публики. Главное, чтобы судья не потерял нити игры. Мы это уже проходили с «Севильей», когда судья под мощным давлением зрителей назначил в наши ворота два пенальти.

Мы смотрели игру с «Гимараешом», в которой арбитр отменил, по нашему мнению, правильный гол на 8 минуте. Это случилось под давлением публики… Надеюсь, что завтра этого с нами не произойдет. Мы приехали сюда показать хорошую игру и добиться положительного результата. Я верю в нашу команду, нам по силам сыграть удачно в групповом этапе турнира.

Мы хорошо выучили "Базель", игра этой команды основывается на фланговых передачах. К тому же, швейцарцы - очень сильный в физическом плане коллектив. Но нашу игру считаю более техничной. Каждая команда будет стремиться добиться позитивного результата на старте турнира. От этого будет очень многое зависеть".

Матч Лиги чемпионов "Базель" - "Шахтер" состоится сегодня в 21:45 (по киевскому времени). Прямая трансляция на телеканале "Украина".

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