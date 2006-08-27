На чемпионате мира по метанию мобильников установлен мировой рекорд

На чемпионате мира по метанию мобильных телефонов в финском городе Савонлинна (Savonlinna) установлен новый мировой рекорд среди женщин.

Финка Эйя Лааксо (Eija Laakso) смогла забросить телефон на 50,83 метра. Второй стала также финка Сари Сяйсянен (Sari Saisanen) с результатом 43,34 метра, а третьей - шведка Тилде Фрелиг (Tilde Frolig), явно уступившая соперницам с результатом 14,99 метра.

Среди мужчин в этом году никто не смог побить прошлогодний мировой рекорд в 94 метра 97 сантиметров, установленный финном Микко Лампи (Mikko Lampi).

Первое место занял финн Ласси Этеляахо (Lassi Etelaaho), забросивший мобильник на 89 метров. А прошлогодний чемпион и обладатель мирового рекорда Микко Лампи остался вторым с результатом 87,17 метра. Третьим также был финн Томи Курви (Tomi Kurvi) - 80,20 метра.

В командном зачете в традиционном стиле победила команда Финляндии.

В вольном стиле в индивидуальном зачете лучшим был признан финн Пааво Колари (Paavo Kolari), а в командном зачете - команда Швеции.

В чемпионате мира по метанию мобильных телефонов, который прошел в Финляндии уже в седьмой раз, приняли участие представители Швеции, Нидерландов, Бельгии, Канады, Японии, Финляндии.

Несмотря на кажущуюся несерьезность события, чемпионат мира по метанию мобильных телефонов имеет свои правила, процедуру регистрации участников, и регламент.

На чемпионате можно выступать как в командном зачете, так и в индивидуальном. Есть разделение на мужскую, женскую и юниорскую категории.

Участники чемпионата соревнуются как в традиционном стиле - кто дальше бросит, так и в вольном, где самое главное оригинальность и артистизм броска, которые оценивает жюри.

"Спортивный снаряд" участники обычно выбирают сами - часто привозят с собой надоевший старый телефон. Правда, привезенный телефон должен быть еще одобрен членами жюри: к участию в соревнованиях допускаются только фирменные телефоны, подделки метать нельзя. А если кому-то со своим стареньким мобильником расставаться жалко, телефон для метания можно приобрести на месте.

Вес "метательного снаряда" может колебаться от 220 граммов до более 400 граммов.

Пожалуй, больше всего радости соревнования доставляют детям. Совершенно безнаказанно можно бросать и разбивать дорогой аппарат. Да и для взрослых участников это неплохая возможность "выпустить пар".

На вопрос о причине популярности соревнований организатор Кристина Лунд (Christine Lund) отвечает вопросом: "А разве вам никогда не хотелось швырнуть подальше свой мобильник, когда уже больше не было терпения ждать важного звонка, когда в самый неподходящий момент садился аккумулятор или когда известие, полученное по телефону, оказывалось не совсем приятным?"

По ее словам, "отношение к мобильному телефону у многих людей очень личное, часто телефон связывает людей и приносит радость общения, но нередко становится источником раздражения или невольным плохим вестником".

Если серьезно, то чемпионат - это еще и огромная рекламная акция. Ведь в качестве призов победителям вручают, разумеется, новейшие модели мобильных телефонов. А если не удалось новый телефон выиграть, то его на чемпионате всегда можно купить взамен уничтоженного старого.

Кроме того, это еще и экологическая кампания - старые телефоны с чемпионата отправляются на утилизацию.

РИА "Новости"