Паралимпиада: 3 золота, 2 серебра и 5 бронз

В течение 9-го дня Паралимпийских игр спортсмены, представляющие Украину, добыли в борьбе еще 10 медалей (3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых) и находятся на четвертой строке неофициального медального зачета, уступая Китаю, Великобритании и США. Еще шесть позиций в десятке на сегодня принадлежат Австралии, Канаде, России, ЮАР, Испании и Германии.

*** Украинец Дмитрий Виноградец получил бронзовую награду на Паралимпийских Играх в Пекине. Наш спортсмен со временем 53.37 стал третьим на дистанции 50 м в плавании на спине (S3). Победил здесь китаец Ду Цзянпинг с мировым рекордом 44.31, вторым стал кореец Мин Биеонг-еон (44.80).

*** Анна Елисаветская и Ирина Соцкая заняли первое и второе место в плавании на спине на дистанции на 50 м (S1). При этом Анна Елісаветская установила новый мировой рекорд (1.13.64). Время Ирины Соцкой - 1.15.53.

*** Сергей Шенкевич завоевал бронзовую награду. Украинец победил в поединке за третье место в фехтовании на шпагах (сидячие, категория В) француза Марка-Андре Кратере - 15:12.

*** Роман Павлик добился серебряной награды в беге на 200 м (Т36). Время украинца - 25.05 сек. Первым стал Со Ва Вай из Гонконга, третьим - Че Миан из Китая.

*** Дмитрий Крыжановский победил в финальном заплыве на 50 м вольным стилем. Время Дмитрия - 33.00 (S5). Вторым стал бразилец Даниель Диас (33.56), третьим - испанец Себастьян Родригес (33.78).

*** На этой же дистанции украинка Елена Акопян заняла третье место со временем 37.53 (S5).

*** 23-е "золото" Украине на Паралимпиаде в Пекине принес пловец Алексей Федина. На дистанции 50 м вольным стилем (S13) Алексей установил новый мировой рекорд и стал первым с результатом 23.75, опередив на 0.44 своего принципиального соперника из Греции Харалампоса Таиганидиса. Третье место у представителя России Андрея Строкина (24.55).

*** Еще одну бронзовую награду нашей сборной в плавании принесла Ирина Балашова, которая показала третий результат на 50 м вольным стилем (S13), - 28.04. Победила здесь Келли Бечерер из США (27.85), второй стала Валерия Гранд Майсон из Канады (27.88).

*** В мужской эстафете 4х100 м украинская сборная в составе Евгения Полтавского, Андрея Калины, Андрея Сыроватченко и Тараса Ястремского получила бронзовые награды. 4.19.89 - такой результат наших ребят, занявших третье место. С мировым рекордом (4.11.90) заплыв выиграли австралийские пловцы, серебряные медали достались представителям Китая, которые показали результат 4.12.67.

Всего у Паралимпийской сборной Украины 69 медалей, из которых 23 золотых, 17 серебряных и 29 бронзовых.

По материалам сайта Чемпион