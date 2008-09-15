Паралимпиада: пловцы приносят Украине полный комплект наград

Украинки Анна Елисаветская и Ирина Соцкая заняли первое и второе место в плавании на спине на дистанции на 50 м (S1) на Паралимпийских Играх в Пекине. При этом Анна Елисаветская установила новый мировой рекорд (1.13.64). Время Ирины Соцкой - 1.15.53.

Сегодня же бронзовым призером на этой же дистанции стал Дмитрий Виноградец.

Со временем 53.37 он стал третьим на дистанции 50 м в плавании на спине (S3). Победил здесь китаец Ду Джянпинг с мировым рекордом 44.31, вторым стал кореец Мин Биеонг-Эон (44.80).

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