В аварии погиб Евгений Кучеревский (фото)

Бывший главный тренер футбольного клуба "Днепр" Евгений Кучеревский погиб в ДТП в субботу в Днепропетровске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС в Днепропетровской области.

"В 15.00 в субботу "Мерседес", в котором находился Е.Кучеревский, при повороте на перекрестке улиц Воронцова и Ростовской города Днепропетровска столкнулся с КамАЗом, в котором находились водитель и пассажир", - сообщили в пресс-службе.

"Е.Кучеревский в очень тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу, где скончался в 16.30", - указали в МЧС.

Водитель КамАЗа практически не пострадал, а его пассажир с травмами средней степени тяжести был госпитализирован, отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Под руководством Е.Кучеревского клуб "Днепр" добился высших наград в своей истории – в 1988-м году выиграл чемпионат СССР, в 1989-м – кубок СССР, а также вышел в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов УЕФА. В разные годы Е.Кучеревский тренировал юношескую и олимпийскую сборные России, волгоградский "Ротор" и московский Торпедо-ЗИЛ.