Ющенко делает первый удар из центра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет открытие нового футбольного стадиона в Днепропетровске первым реальным шагом для проведения Евро-2012..

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на торжественной церемонии открытия новой спортивной арены «Днепр» в Днепропетровске в воскресенье.

Президет поздравил весь Днепропетровск с открытием нового стадиона и отметил, что «это подарок Днепропетровска всей Украине», поскольку на этом стадионе будут проходить матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В.ЮЩЕНКО отметил, что проведение чемпионата является большой честью и ответственностью для Украинского государства. «Вы первые сделали реальный шаг для проведения чемпионата», - подчеркнул Президент.

Он прибавил, что эта новая спортивная арена вдохновит днепропетровских футболистов на покорение новых футбольных высот.

Президент Украины сделал первый символический удар по мячу из центра поля.