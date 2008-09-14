Украинский экипаж стал победителем авторалли Prime Yalta Rally 2008

Украинский экипаж под стартовым номером 3 (г.Киев) в составе Юрия ПРОТАСОВА и Александра ГОРБИКА стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally 2008 в классе М-4, которое является этапом Кубка Европы и Кубком Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, второе место завоевали Юрий ШАПОВАЛОВ и Кирилл НЕСВИТ, а бронзу – Владимир ПЕТРЕНКО и Дмитрий ЯРОВЕНКО.

В церемонии награждения на набережной Ялты приняли участие председатель организационного комитета Prime Yalta Rally 2008, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО, председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА, мэр города Ялта Сергей БРАЙКО.

Как отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО, в этом году авторалли Prime Yalta Rally получило высокую оценку от команды международных комиссаров.

Он также отметил, что во время Prime Yalta Rally 2008 никто не пострадал и погода способствовала проведению соревнований.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября с Набережной Ялты уже в четвертый раз стартовало авторалли Prime Yalta Rally 2008.

Ралли проходило в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри в районе Ливадии и на трасах возле Алушты.

Протяженность трасс составляла рекордные 220 километров извилистых дорог горного Крыма, с неповторимыми скоростными участками, которым дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации.

В соревнованиях принимали участие 63 экипажа профессиональных гонщиков из Швеции, России, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Грузии и Украины.

Специальные гости ралли – легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН, легенда автоспорта, финский спортсмен, которого называют самым результативным гонщиком XX столетия Томми МЯКИНЕН и др.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing" и др.

Напомним, впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году. Уже тогда в 2005 году организаторы Yalta Rally поставили перед собой цель привести в Украину Кубок Европы по ралли. Задействовав на проведение гонки лучшие спортивные и рекламные силы, организаторы добились того, что в 2006 году трассе был присвоен статус этапа Кубка Европы с одним из высочайших коэффициентов по классификации Международной автомобильной федерации, при этом без двухлетнего испытательного срока.