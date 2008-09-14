Результаты Кубка Украины по футболу

Сыграны оставшиеся четыре матча

Сегодняшними матчами завершилась 1/16 Кубка Украины по футболу Оболонь - Черноморец 1:0 (Клименко 114) Александрия - Карпаты 1:0 (Шупик 39) ИгроСервис - Заря 0:2 (Жуниор 79, Каменюка 89) Нива - Сталь 1:4 Напомним, что вчера сыграли: Ильичевец - Шахтер 0:3 Феникс-Ильичевец - Кривбасс 2:1 Гелиос - Закарпатье 0:1 Днестр - Металлист 1:4 Звезда К - Ворскла 0:1 Коммунальник - Арсенал 0:3 ЦСКА - Таврия 0:3 Княжа - ФК Львов 0:2 Олком - Динамо 0:5 Крымтеплица - Днепр 1:3 Металлург З - Металлург Д 2:3 Десна - ФК Харьков 1:4

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