Паралимпиада: 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы

Восьмой день соревнований на Паралимпийский играх в Пекине для Украины начался с золота Оксаны Зубковской в прыжках в длину. Украинка установила новый мировой рекорд. Она прыгнула на 6.28 метров и в итоге получила 1137 очков.

Серебро получила украинка Виктория Кравченко в беге на 200 м (Т37) среди женщин. Она показала свое лучшее время в сезоне - 29,60 с и отстала от чемпионки из Австралии на 0,32 секунды.

Золото и бронзу Украине принесли пловцы на дистанции 50 м вольным стилем (S12). Максим Веракса установил новый мировой рекорд и стал первым с результатом 23,43 с, а третьим финишировал Сергей Клипперт со временем 24,73. Для Максима это уже пятая медаль на этих Играх (4 золотых, 1 бронзовая), а для Сергея - шестая (2 серебряных, 4 бронзовых).

Серебро и бронзу в соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м на спине (S13) среди мужчин получили Алексей Федина и Дмитрий Алексеев. Время украинцев - 1:02.93 и 1:03.40 соответственно. А победил здесь с новым мировым рекордом грек Тайганидис (59.85).

Серебряная награда в метании диска (F37/38) среди мужчин получил Николай Жабняк. Украинец установил новый мировой рекорд – 52,00 м, но для победы этого не хватило (!). Николая, который в итоге набрал 1010 очків, обошел иранец Хардани с результатом у 1024 очка.

Бронзовую награду на 200-метровке по бегу (Т38) среди мужчин получил Никита Сеник. Он показал лучший свой результат в сезоне и смог подняться на пьедестал. Время украинца – 22,52.

Всего у Паралимпийской сборной 59 медалей, из которых 20 золотых, 15 серебряных и 24 бронзовых.

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