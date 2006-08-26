Томенко открыл фестиваль звезд спорта

В Черкассах стартовал первый в Украине фестиваль звезд спорта «Спортивные игры Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, открывая этот фестиваль, его инициатор, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО подчеркнул, что идея этого фестиваля заключается в том, чтобы люди, которые были флагом украинского спорта, и ветераны спорта, которых незаслуженно забыли, могли передать свой опыт и навыки молодому поколению.

Н.ТОМЕНКО отметил, что очень важно не только показать, на что способны звезды, но и пообщаться с молодежью и убедить ее в том, что в спорте можно быть успешным человеком и сделать карьеру.

По его словам, поэтому впервые в Украине проходит фестиваль, где известные звезды украинского спорта Василий ВИРАСТЮК, Инесса КРАВЕЦ, Денис ГОТФРИД, Вячеслав ОЛИЙНЫК, Светлана ЛИСЯНСКАЯ и другие проведут свои мастер-классы для молодежи.

Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что эту идею популяризации спорта подхватят и другие областные центры. «Потому что абсолютно очевидно, что спорт – это одна из немногих вещей, которые объединяют Украину. Это своеобразная национальная идея, и я хотел бы, чтобы она исходила сегодня из Черкасс и распространялась на все другие областные центры Украины», - сказал народный депутат.