Результаты матчей Кубка Украины по футболу

Команды премьер-лиги забили по 3-5 голов

Сыграны сегодняшние матчи 1/16 Кубка Украины по футболу Ильичевец - Шахтер 0:3 (Жадсон 40, Илсиньо 70, Адриано 81) Феникс-Ильичевец - Кривбасс 2:1 (Патула 31, Прокопченко 79 - Грицук 74) Гелиос - Закарпатье 0:1 (Ярош 47 пен.) Днестр - Металлист 1:4 (Залевский 82 - Девич 20, 81, Жажа Коэльо 23, 29) Звезда К - Ворскла 0:1 (Ярмаш 43) Коммунальник - Арсенал 0:3 (Лысенко 29, Беньо 44, Мандзюк 88) ЦСКА - Таврия 0:3 (Гоменюк 35, 45, Галюза 66) Княжа - ФК Львов 0:2 (Кицута 60, Худзик 69) Олком - Динамо 0:5 (Ярмоленко 8, 71, Асатиани 12, Кравец 45, Шудрик 61 автогол) Крымтеплица - Днепр 1:3, осн. время 1:1 (Саранчуков 89 пен. - Белик 10, 105, Феррейра 93) Металлург З - Металлург Д 2:3 (Вернидуб 5, Алози 16 - Березовчук 7, Сытник 32, Тимченко 90) Десна - ФК Харьков 1:4 (Кучеренко 71 - Рибейру 25, Платон 67, Роша Батиста 68, Бойченко 84) Завтра в 16.00 начнут свои встречи: ИгроСервис - Заря, Нива - Сталь, Оболонь - Черноморец и Александрия - Карпаты.

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