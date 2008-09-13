Сыграны матчи 4-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 4-го тура английской Премьер-лиги

Ливерпуль - МЮ 2:1 (Браун 27 автогол, Бабель 77 - Тевес 3)

Блэкберн - Арсенал 0:4 (ван Перси 8, Адебайор 45+1, 81 пен, 90+2)

Вест Бромвич - Вест Хэм 3:2 (Моррисон 3, Беднар 37 пен, Брант 83 - Нобл 29, Нилл 35)

Ньюкасл - Халл Сити 1:2 (Хиско 81 - Кинг 34 пен, 55)

Портсмут - Миддлсбро 2:1 (Дефо 59, 86 - Мидо 24)

Уиган - Сандерленд 1:1 (Заки 78 - Брамбл 15 автогол)

Фулхэм - Болтон 2:1 (Гера 15, Замора 41 - Кевин Дэвис 82)

МСити - Челси 1:3 (Робиньо 13 - Карвальо 16, Лемпард 53, Анелька 70)

В 4-м туре осталось сыграть матчи Сток Сити - Эвертон (завтра) и Тоттенхэм - Астон Вилла (послезавтра).

Ливерпуль и Челси не выпускают первенство, но и поделить не могут – по 10 очков.

У Арсенала - 9, Халл Сити – 7.

У пяти команд (МСити, Фулхэм, Вест Хэм, Миддлсбро, Портсмут) – 6 очков.

У восьми (!) – 4 очка. Это Уиган, Астон Вилла, МЮ, Болтон, Вест Бромвич, Ньюкасл, Сандерленд, Блекберн.

Завтрашние соперники Сток Сити и Эвертон пока набрали по 3 очка.

Тоттенхэм в понедельник постарается к своему одному очку добавить хоть что-то.