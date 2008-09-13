Президент поздравил новых победителей и призеров Паралимпийских игр

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил победителей ХІІІ летних Паралимпийских игр по плаванию Алексея ФЕДИНУ, Дмитрия ВИНОГРАДЦА, серебряного призера по плаванию Сергея КЛИППЕРТА, бронзовых призеров Виктора СМИРНОВА, Максима ВЕРАКСУ и Елену АКОПЯН, а также победителей по легкой атлетике Василия ЛИЩИНСКОГО, серебряного призера в легкой атлетике Оксану БОТУРЧУК и бронзового призера Александра ЯСИНОВОГО.

“Примите чистосердечные приветствия с очередными победами на XIII летних Паралимпийских играх в Пекине”, - отмечается в приветствии, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

“Благодаря таланту, невероятной силе духа и совершенному мастерству, вы опять покорили не только спортивные вершины, но и сердца миллионов почитателей со всех уголков нашей Украины. Мы гордимся вашими успехами!”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил надежду, что “каждому из вас еще не раз покорятся высокие спортивные вершины”.

В.ЮЩЕНКО пожелал паралимпийцам счастья, здоровья, воплощения мечты и новых свершений во славу Украины.

На сегодня Паралимпийская сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете с 51 наградой (18 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая).