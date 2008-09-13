Паралимпиада: 3 золота, 2 серебра и 4 бронзы

Василий Лищинский получил для Украины 16-ю золотую медаль в общем зачете. Василий выиграл соревнования по метанию диска (F11/12) среди мужчин. Третье место здесь также занял украинец - Александр Ясиновой.

*** Золото в плавании на дистанции 100 м брасом (SB13) выиграл украинец Алексей Федина с новым мировым рекордом - 1:04.63. Это второе золото Алексея в Пекине, также в его активе еще есть серебряная медаль. Пятое место в этом заплыве занял еще один украинец - Максим Задовний (1:09.22).

*** Дмитрий Виноградец торжествовал на дистанции 50 м вольным стилем (S3) среди мужчин. Дмитрий установил новый мировой рекорд - 42.60 с. Это его вторая паралимпийская золотая награда.

*** Серебряная награда в беге на дистанции 400 м (Т12) среди женщин досталась Оксане Ботурчук, которая уступила только француженке. Это вторая награда Оксаны на этой Паралимпиаде, до этого у нее было золото.

*** В соревнованиях по плаванию на дистанции 100 м на спине (S12) среди мужчин опередить украинцев Сергея Клипперта та Максима Вераксу смог только россиянин Неволин-Светов. Сергей показал время 1:00.31 и получил серебряную награду (это уже 5-я его медаль в Пекине, ранее Клипперт получил 1 серебро и 3 бронзы). А Максим со временем 1:02.08 стал бронзовым призером (у него уже есть 3 золота).

*** На дистанции 100 м на спине (S11) среди мужчин украинец Виктор Смирнов стал третьим. Время Виктора - 1:09.41. Он немного больше, чем на полторы секунды проиграл чемпиону. Это уже третья бронза Смирнова в Пекине.

*** Бронза на дистанции 50 м баттерфляем (S6) среди женщин досталась Елене Акопян. Она проплыла это расстояние за 40.72 с. Елена отстала от первого места на 2.28 секунды.

На сегодня Паралимпийская сборная Украины занимает четвертое место в медальном зачете с 51 наградой (18 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая).

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