Луганчанин выиграл главный приз чемпионата по гольфу в Москве

На международном турнире по гольфу, который проходил 10-11 сентября в Москве, луганчанин Роман КОБИТЕВ выиграл главный приз чемпионата в личном первенстве с результатом в 47 очков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в гольф-клубе г. Луганска.

Серебро этого чемпионата также принадлежит Луганску. Его, уступив всего одно очко, завоевал Андрей ДОЛГОДУШ. Третье место у депутата Российской Госдумы Глеба ФЕТИСОВА, четвертое - у луганчанина Кирилла ЛАЧИНА. Всего в зачете принимали участие 149 гольфистов из более чем двадцати стран.

В командном зачете места распределились таким образом: 1 место - команда "Сенаторы России", 2 место - Московский городской гольф-клуб, 3 место – Санкт-Петербург, 4 место - команда 1-го гольф-клуба Луганска.

Организатором указанного чемпионата выступает журнал "Гольф-Дайджест".