Президент МОК хочет полностью изменить систему контроля за допингом в спорте
20:42, 02 августа 2016Спорт
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к полному пересмотру существующей антидопинговой системы в международном спорте.
МОК может нанять экспертов для изучения допинговой истории / cija.ca
Об этом он заявил, выступая на заседании МОК в Рио-де-Жанейро - за три дня до открытия летней Олимпиады, передает Би-би-си. По словам Томаса Баха, он будет добиваться внедрения более эффективной и устойчивой системы, обладающей большей прозрачностью.
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На этой сессии МОК, которая проходит под тенью российского допингового скандала, президент комитета защищал свое решение не вводить полного запрета на участие в Олимпиаде российских спортсменов.
Он возложил часть вины на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и предложил провести всестороннюю проверку его деятельности.
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