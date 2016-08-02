Президент МОК хочет полностью изменить систему контроля за допингом в спорте

Об этом он заявил, выступая на заседании МОК в Рио-де-Жанейро - за три дня до открытия летней Олимпиады, передает Би-би-си. По словам Томаса Баха, он будет добиваться внедрения более эффективной и устойчивой системы, обладающей большей прозрачностью.

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На этой сессии МОК, которая проходит под тенью российского допингового скандала, президент комитета защищал свое решение не вводить полного запрета на участие в Олимпиаде российских спортсменов.

Он возложил часть вины на Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и предложил провести всестороннюю проверку его деятельности.