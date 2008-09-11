Президент и премьер поздравили паралимпийцев с новыми победами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО поздравили украинских паралимпийцев с новыми победами.

Как сообщает пресс-служба Президента, в приветствии В.ЮЩЕНКО серебряному призеру по академической гребле ХІІІ летних Паралимпийских игр Александру ПЕТРЕНКО говорится: “Ваша победа в академической гребле является свидетельством высокого мастерства, исключительного мужества и силы воли. Вы преумножили успехи нашей сборной команды и славу Украины. Пусть эта первая паралимпийская медаль станет для Вас ступенькой к покорению самой высокой спортивной вершины”.

Также Президент поздравил серебряного призера по плаванию Андрея КАЛИНУ и бронзового призера по плаванию Сергея КЛИППЕРТА, отметив: “В напряженной борьбе вы в очередной раз подтвердили свое высокое мастерство, способность бороться и побеждать. Убежденй, завоеванные награды оправдали надежды миллионов соотечественников, вдохновили украинскую паралимпийскую сборную на новые победы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, Ю.ТИМОШЕНКО направила лично А.ПЕТРЕНКО, А.КАЛИНЕ и С.КЛИППЕРТУ приветственные правительственные телеграммы. „Хочу поблагодарить вас за то, что вы достойно представили Украину на главной спортивной арене и заявили всему миру, что украинские спортсмены-паралимпийцы имеют несокрушимую веру в победу. Получить паралимпийскую награду вы смогли благодаря своему мастерству и большой силе воли. Знаю, что путь к таким большим наградам, мировому признанию труден, но украинцы в состоянии одолевать все преграды”, - говорится в приветствиях премьера.