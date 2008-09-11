Павленко и Лю Пен подписали соглашение на 4 года

В Пекине заключено соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины по делам семьи, молодежи и спорта и Главным управлениям спорта Китайской Народной Республики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, соглашение подписали министр Украины по делам семьи молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО та председатель управления спорта КНР ЛЮ Пен.

Документ будет действовать 4 года. Он будет способствовать украинско-китайским отношениям в области спорта, пониманию и дружбе между спортсменами обоих государств. Стороны обязались усилить обмен и сотрудничество в сфере массового спорта, проводить консультации, встречи по вопросам обмена и определения общих интересов.

Предусматривается также взаимодействие по вопросам подготовки тренеров и их направление в Украину и Китай соответственно с целью повышения квалификации.

Подчеркивая позитивную роль, которую играют правительства обоих государств в борьбе с использованием допинга в спорте, стороны будут усиливать двустороннее сотрудничество и обмен опытом в данном вопросе.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО стороны договорились о том, что на протяжении двух месяцев будет разработан план конкретных действий на следующие два года. К реализации плана спортивные ведомства обеих стран планируют перейти в декабре этого года.