Паралимпиада: украинцы получили два серебра и бронзу

Украинец Александр Петренко получил серебряную медаль на Паралимпиаде в Пекине. Александр занял второе место в финальном одиночном заезде в соревнованиях по гребле среди мужчин. Время украинца - 5:26.03.

1. Том Эггер (Великобритания) - 5:22.09

2. Александр Петренко (Украина) - 5:26.03

3. Элле Нави (Израиль) - 5:39.11

Еще одно серебро для Украины получил Андрей Калина в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м комплексом (SM9) среди мужчин.

1. Меттью Коудри (Австралия) - 2:13.60 (мировой рекорд)

2. Андрей Калина (Украина) - 2:17.21 3. Коди Бюрей (США) - 2:20.21

Бронза досталась Сергею Клипперту на дистанции 400 м вольным стилем (S12).

1. Сергей Пунко (Беларусь) - 4:06.64 (мировой рекорд)

2. Энрике Флориано (Испания) - 4:15.89

3. Сергей Клипперт (Украина) - 4:19.46 Чемпион