Паралимпиада: украинцы получили два серебра и бронзу
В гребле и плавании
Украинец Александр Петренко получил серебряную медаль на Паралимпиаде в Пекине. Александр занял второе место в финальном одиночном заезде в соревнованиях по гребле среди мужчин. Время украинца - 5:26.03.
1. Том Эггер (Великобритания) - 5:22.09
2. Александр Петренко (Украина) - 5:26.03
3. Элле Нави (Израиль) - 5:39.11
Еще одно серебро для Украины получил Андрей Калина в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м комплексом (SM9) среди мужчин.
1. Меттью Коудри (Австралия) - 2:13.60 (мировой рекорд)
2. Андрей Калина (Украина) - 2:17.213. Коди Бюрей (США) - 2:20.21
Бронза досталась Сергею Клипперту на дистанции 400 м вольным стилем (S12).
1. Сергей Пунко (Беларусь) - 4:06.64 (мировой рекорд)
2. Энрике Флориано (Испания) - 4:15.89
3. Сергей Клипперт (Украина) - 4:19.46 Чемпион