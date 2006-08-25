Бой Кличко и Шеннона Бриггза не состоится

Американский боксер Шеннон БРИГГЗ объявил о том, что его поединок с чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе украинцем Владимиром КЛИЧКО не состоится, передает Лента.ру.

Источники в окружении Ш.БРИГГЗА отметили, что решение об отмене поединка было принято из-за поведения менеджера В.КЛИЧКО Шелли ФИНКЕЛЯ, который начал вести переговоры с другими боксерами, в частности, с чемпионом мира WBC россиянином Олегом МАСКАЕВЫМ и американцем Келвином БРОКОМ.

Вместо боя с В.КЛИЧКО Ш.БРИГГЗ в начале ноября проведет поединок с чемпионом мира по версии WBО белорусом Сергеем ЛЯХОВИЧЕМ. Кроме того, Ш.БРИГГЗ подписал контракт с промоутером С.ЛЯХОВИЧА американцем Доном КИНГОМ, передав ему права на проведение своих поединков.