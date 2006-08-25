”Черноморец” и ”Металлург” вышли в основную сетку Кубка УЕФА
(все результаты 2-го раунда)
24 августа прошли все ответные матчи 2-го квалификационного раунда Кубка УЕФА. Оба украинских клуба, одесский "Черноморец" и запорожский "Металлург", сумели выйти в первый раунд.
Ничья 1:1 в гостях у плоцкой «Вислы» вывела дальше одесситов, а запорожцы дома разгромили молдавский "Зимбру" со счетом 3:0.
Из клубов с постсоветского пространства, кроме названных клубов и казанского "Рубина", дальше прошла только эстонская "Левадия", победив голландский "Твенте".
БАТЭ - Рубин 0:2
Голы: Домингес, 35, 43
Первый матч - 0:3
Осер - ОФК 5:1
Голы: Миньо, 23; Йелень, 45; Пьерони, 82, 85, 90 - Петрович, 31
Первый матч - 0:1
Литекс - Омония 2:1
Голы: Златинов, 42; Манолев, 45 - Берберович, 32-авт
Первый матч - 0:0
Этникос - Руселаре 5:0
Голы: Пояцис, 3, 15; Степанович, 47-пен, 54; Белич, 90
Первый матч - 1:2
Вадуц - Базель 2:1
Голы: Сара, 49; Ритцбергер, 63 - Кужманович, 56
Первый матч - 0:1
Брондбю - Флора 4:0
Голы: Йенсен, 49; Аггер, 64, 86; Лорентцен, 77
Первый матч - 0:0
Сьон - Рид 1:0
Гол: Кульич, 35-пен
Первый матч - 0:0
Отвидаберг - Бранн 1:1
Голы: Хаглунд, 35 - Даль, 86
Первый матч - 3:3
Амери - Герта 2:2
Голы: Давитнидзе, 18; Давиташвили, 48 - Лакич, 35, Пантелич, 83
Первый матч - 0:1
Висла - Черноморец 1:1
Голы: Геворгян, 61 - Шищенко, 31
Первый матч - 0:0
Динамо Минск - Артмедиа 2:3
Голы: Ковель, 76, Марсио, 90 - Галенар, 31; Гайдош, 38; Буряк, 61
Первый матч - 1:2
Сконто - Мольде 1:2
Голы: Астафьевс, 67 - Маврич, 42; Охр, 60
Первый матч - 0:0
Бейтар - Динамо Бухарест 1:1
Голы: Ицхаки, 4 - Никулеску, 25
Первый матч - 0:1
Ньюкасл - Вентспилс 0:0
Первый матч - 1:0
Домжале - Хапоэль Т-А 0:3
Голы: Йолич, 70; Клещенко, 90; Огабона, 90
Первый матч - 2:1
Славия - Карван 0:0
Первый матч - 2:0
Кайсериспор - Тирана 3:1
Голы: Топуз, 5; Ханифи, 45; Унал, 48 - Салихи, 52
Первый матч - 2:0
Левадия - Твенте 1:0
Гол: Нахк, 36
Первый матч - 1:1
Локомотив София - Бней-Йегуда 4:0
Голы: Добрев, 21; Генков, 43; Караджинов, 61, 81
Первый матч - 2:0
Трабзонспор - АПОЕЛ 1:0
Гол: Рица, 87
Первый матч - 1:1
Металлург - Зимбру 3:0
Голы: Тасевски, 16, 54; Квирквелия, 70
Первый матч - 0:0
Грассхоппер - Фехервар 2:0
Голы: Суттер, 5; Сантос, 24
Первый матч - 1:1
Брюгге - Судува 5:2
Голы: Реландс, 10; Балабан, 40, 69; Гвозденович, 58; Дуфер, 67 - Брага, 53; Чикладзе, 57-пен
Первый матч - 2:0
Каунас - Рандерс 1:0
Гол: Величка, 72-пен
Первый матч - 1:3
Рапид Бухарест - Сараево 2:0
Голы: Буга, 39; Молдован, 90
Первый матч - 0:1