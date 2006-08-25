”Черноморец” и ”Металлург” вышли в основную сетку Кубка УЕФА

24 августа прошли все ответные матчи 2-го квалификационного раунда Кубка УЕФА. Оба украинских клуба, одесский "Черноморец" и запорожский "Металлург", сумели выйти в первый раунд.

Ничья 1:1 в гостях у плоцкой «Вислы» вывела дальше одесситов, а запорожцы дома разгромили молдавский "Зимбру" со счетом 3:0.

Из клубов с постсоветского пространства, кроме названных клубов и казанского "Рубина", дальше прошла только эстонская "Левадия", победив голландский "Твенте".

БАТЭ - Рубин 0:2

Голы: Домингес, 35, 43

Первый матч - 0:3

Осер - ОФК 5:1

Голы: Миньо, 23; Йелень, 45; Пьерони, 82, 85, 90 - Петрович, 31

Первый матч - 0:1

Литекс - Омония 2:1

Голы: Златинов, 42; Манолев, 45 - Берберович, 32-авт

Первый матч - 0:0

Этникос - Руселаре 5:0

Голы: Пояцис, 3, 15; Степанович, 47-пен, 54; Белич, 90

Первый матч - 1:2

Вадуц - Базель 2:1

Голы: Сара, 49; Ритцбергер, 63 - Кужманович, 56

Первый матч - 0:1

Брондбю - Флора 4:0

Голы: Йенсен, 49; Аггер, 64, 86; Лорентцен, 77

Первый матч - 0:0

Сьон - Рид 1:0

Гол: Кульич, 35-пен

Первый матч - 0:0

Отвидаберг - Бранн 1:1

Голы: Хаглунд, 35 - Даль, 86

Первый матч - 3:3

Амери - Герта 2:2

Голы: Давитнидзе, 18; Давиташвили, 48 - Лакич, 35, Пантелич, 83

Первый матч - 0:1

Висла - Черноморец 1:1

Голы: Геворгян, 61 - Шищенко, 31

Первый матч - 0:0

Динамо Минск - Артмедиа 2:3

Голы: Ковель, 76, Марсио, 90 - Галенар, 31; Гайдош, 38; Буряк, 61

Первый матч - 1:2

Сконто - Мольде 1:2

Голы: Астафьевс, 67 - Маврич, 42; Охр, 60

Первый матч - 0:0

Бейтар - Динамо Бухарест 1:1

Голы: Ицхаки, 4 - Никулеску, 25

Первый матч - 0:1

Ньюкасл - Вентспилс 0:0

Первый матч - 1:0

Домжале - Хапоэль Т-А 0:3

Голы: Йолич, 70; Клещенко, 90; Огабона, 90

Первый матч - 2:1

Славия - Карван 0:0

Первый матч - 2:0

Кайсериспор - Тирана 3:1

Голы: Топуз, 5; Ханифи, 45; Унал, 48 - Салихи, 52

Первый матч - 2:0

Левадия - Твенте 1:0

Гол: Нахк, 36

Первый матч - 1:1

Локомотив София - Бней-Йегуда 4:0

Голы: Добрев, 21; Генков, 43; Караджинов, 61, 81

Первый матч - 2:0

Трабзонспор - АПОЕЛ 1:0

Гол: Рица, 87

Первый матч - 1:1

Металлург - Зимбру 3:0

Голы: Тасевски, 16, 54; Квирквелия, 70

Первый матч - 0:0

Грассхоппер - Фехервар 2:0

Голы: Суттер, 5; Сантос, 24

Первый матч - 1:1

Брюгге - Судува 5:2

Голы: Реландс, 10; Балабан, 40, 69; Гвозденович, 58; Дуфер, 67 - Брага, 53; Чикладзе, 57-пен

Первый матч - 2:0

Каунас - Рандерс 1:0

Гол: Величка, 72-пен

Первый матч - 1:3

Рапид Бухарест - Сараево 2:0

Голы: Буга, 39; Молдован, 90

Первый матч - 0:1

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