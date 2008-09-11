Паралимпиада: украинскую спортсменку поймали на допинге
09:55, 11 сентября 2008Спорт
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Есть 7 дней на обжалование
На XIII летних Паралимпийских играх в Пекине выявлен допинг у украинской спортсменки Людмилы ОСМАНОВОЙ (пауэрлифтинг), сообщает “Немецкая волна”.
Также установлено, что атидопинговые правила нарушил атлет с Мали Факоуро СИССОКО.
Оба спортсмена дисквалифицированы на два года. У них есть семь дней на обжалование этого решения. Ранее допинг был выявлен у пакистанского тяжелоатлета.
Справка УНИАН. Людмила ОСМАНОВА - заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа среди спортсменов-инвалидов.
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