Паралимпиада: украинскую спортсменку поймали на допинге

На XIII летних Паралимпийских играх в Пекине выявлен допинг у украинской спортсменки Людмилы ОСМАНОВОЙ (пауэрлифтинг), сообщает “Немецкая волна”.

Также установлено, что атидопинговые правила нарушил атлет с Мали Факоуро СИССОКО.

Оба спортсмена дисквалифицированы на два года. У них есть семь дней на обжалование этого решения. Ранее допинг был выявлен у пакистанского тяжелоатлета.

Справка УНИАН. Людмила ОСМАНОВА - заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по пауэрлифтингу в жиме штанги лежа среди спортсменов-инвалидов.