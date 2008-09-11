Результаты отборочных матчей ЧМ-2010 в Европе
Соперники сборной России потеряли очки
ЧМ-2010. Отборочный турнир. Европа. 2-й тур
Группа 1Албания - Мальта - 3:0
Голы: Богдани, 45, Дуро, 83, Далку, 89
Швеция - Венгрия - 2:1
Голы: Чельстрем, 54, Хольмен, 63 - Рудольф, 90
Португалия - Дания - 2:3
Голы: Нани, 42, Деку, 86 - пенальти - Бендтнер, 84, Поульсен, 90, Йенсен, 90
Страна И О
Албания 2 4
Дания 2 4
Швеция 2 4
Португалия 2 3
Венгрия 2 1
Мальта 2 0
Группа 2Швейцария - Люксембург - 1:2
Голы: Нкуфо, 43 - Страссер, 29, Левек, 86
Молдавия - Израиль - 1:2
Голы: Пикущак, 1 - Голан, 39, Сабан, 45
Латвия - Греция - 0:2
Голы: Гекас, 10, 50
Греция 2 6
Израиль 2 4
Латвия 2 3
Люксембург 2 3
Швейцария 2 1
Молдавия 2 0
Группа 3Северная Ирландия - Чехия - 0:0
Сан-Марино - Польша - 0:2
Голы: Смолярек, 35, Левандовски, 69
Словения - Словакия - 2:1
Голы: Новакович, 23, 81 - Якубко, 83
Польша 2 4
Словения 2 4
Словакия 2 3
Чехия 1 1
Северная Ирландия 2 1
Сан-Марино 1 0
Группа 4 Россия - Уэльс - 2:1
Голы: Павлюченко, 22 - пенальти, Погребняк, 81 - Ледли, 67
Азербайджан - Лихтенштейн - 0:0
Финляндия - Германия - 3:3
Голы: Йоханссон, 32, Вяйрюнен, 43, Сьелунд, 53 - Клозе, 38, 45, 83
Германия 2 4
Россия 1 3
Уэльс 2 3
Финляндия 1 1
Азербайджан 2 1
Лихтенштейн 2 1
Группа 5Турция - Бельгия - 1:1
Голы: Белозоглу, 74 - пенальти - Сонк, 31
Босния - Эстония - 7:0
Голы: Мисимович, 25, 29, 57, Муслимович, 59, Джеко, 61, 72, Ибричич, 88
Испания - Армения - 4:0
Голы: Капдевила, 7, Вилья, 16, 79, Сенна, 83
Испания 2 6
Турция 2 4
Бельгия 2 4
Босния и Герцеговина 2 3
Армения 2 0
Эстония 2 0
Группа 6Хорватия - Англия - 1:4
Голы: Манджукич, 78 - Уолкотт, 25, 59, 82, Руни, 63
Казахстан - Украина - 1:3
Голы: Остапенко, 70 - Назаренко, 45, 80, Шевченко, 53
Андорра - Беларусь - 1:3
Голы: Пуйоль, 66 - пенальти - Верховцов, 36, Родионов, 78, В. Глеб, 89
1 Англия 2 6
2 Украина 2 6 3 Беларусь 2 3
4 Хорватия 2 3
5 Казахстан 3 3
6 Андорра 3 0
Группа 7Франция - Сербия - 2:1
Голы: Анри, 54, Анелька, 64 - Иванович, 76
Фарерские острова - Румыния - 0:1
Гол: Василич, 59
Литва - Австрия - 2:0
Голы: Станкевичюс, 53, Данилевичюс, 58
Литва 2 6
Сербия 2 3
Австрия 2 3
Франция 2 3
Румыния 2 3
Фарерские острова 2 0
Группа 8Италия - Грузия - 2:0
Голы: Де Росси, 17, 90
Черногория - Ирландия - 0:0
Италия 2 6
Ирландия 2 4
Черногория 2 2
Болгария 1 1
Кипр 1 0
Грузия 2 0
Группа 9Македония - Голландия - 1:2
Голы: Пандев, 78 - пенальти - Хейтинга, 46, ван дер, Варт, 60
Исландия - Шотландия - 1:2
Голы: Гудьонсен, 77 - пенальти - Броадфут, 18, Робсон, 59
Голландия 1 3
Македония 2 3
Шотландия 2 3
Норвегия 1 1
Исландия 2 1